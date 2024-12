Irmão de Pogba é condenado a três anos de prisão por tentativa de extorsão contra o ex-Juventus

Mathias Pogba, irmão do famoso jogador Paul Pogba, foi sentenciado a três anos de prisão, dos quais dois anos serão cumpridos com suspensão condicional. A decisão judicial determina que ele cumprirá parte da pena em regime de prisão domiciliar, utilizando um dispositivo de monitoramento eletrônico. O advogado de Mathias indicou que ele deve recorrer da sentença, alegando que foi vítima de manipulação. O caso envolvendo Mathias e outros cinco indivíduos remonta a 2022, quando eles foram acusados de extorquir Paul Pogba.

O grupo exigiu a quantia de 13 milhões de euros, intimidando o jogador e alegando que ele deveria ter prestado apoio financeiro após alcançar o sucesso no futebol. As acusações contra os réus incluem extorsão, sequestro e conspiração criminosa. Enquanto isso, Paul Pogba enfrenta sua própria batalha, tendo sido suspenso por uso de testosterona sintética. Recentemente, a Corte Arbitral do Esporte decidiu reduzir sua pena, mas ele não entra em campo desde o final de 2023.

O jogador tem sido associado a uma possível transferência para o Corinthians, embora o clube ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre o interesse. A expectativa é que Paul Pogba retorne aos gramados em março de 2024, após cumprir sua suspensão.

