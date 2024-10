Irmão de Tupac fala sobre morte do rapper e diz não acreditar em Diddy

Mopreme Shakur, irmão de Tupac Shakur, afirmou neste sábado (12/10) que ainda está de olho no envolvimento de Sean Diddy Combs no assassinato da lenda do rap. Apesar de Diddy afirmar que não participou do crime, a fala não convence Mopreme.

Vale lembrar que Keefe D foi preso em 2023 como responsável pelo assassinato. Na ocasião, os promotores do caso mencionaram que o culpado teria afirmado que Diddy insinuou que pagaria alguém para matar 2Pac.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Tupac Shakur foi assassinado em 1996 2 de 4 Diddy Combs foi preso no mês passado 3 de 4 Tupac e Diddy Reprodução 4 de 4 Rapper Pd. Diddy está preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn Divulgação

O irmão de Tupac participou do programa Piers Morgan Uncensored e disse que ainda não está convencido de que Diddy não participou do crime. A família de Tupac chegou a contratar dois advogados para investigar o caso novamente.

Diddy sempre negou todas as irregularidades na morte de 2Pac. Ele nunca foi preso ou acusado em conexão com a morte de Pac, e fontes policiais afirmaram ao TMZ que o rapper nunca foi suspeito no caso. Ele está preso por acusações relacionadas ao tráfico sexual e a associação criminosa.

Saiba por que Diddy está em prisão conhecida como “inferno na terra”

Sean Diddy Combs foi preso no dia 16 de setembro nos Estados Unidos após ser acusado de tráfico sexual e associação criminosa. Mesmo sendo uma estrela do rap, o cantor e produtor musical está detido no Metropolitan Detention Center (MDC), um dos presídios mais hostis do país, por conta da gravidade dos crimes supostamente cometidos.

Conhecido por condições “bárbaras”, o centro de detenção do governo federal americano já recebeu rostos famosos como o rapper R. Kelly e Billy McFarland, idealizador do Fyre Festival.

Nos últimos anos, um preso foi assassinado no local e quatro outros presos se suicidaram na penitenciária. Na ocasião, o advogado de um dos presos chamou o local de “inferno na terra”.

Segundo o The Independent, o presídio enfrenta problemas como “falta crônica de funcionários, surtos de violência, infestações de vermes, atrasos no acesso a atendimento médico e uma onda de suicídios e mortes” nos últimos anos. Também há denúncias de insetos nas comidas e mofo nos banheiros.

De acordo com o Daily Beast, o MDC abriga hoje 1.600 presos, a grande maioria deles à espera de julgamento. A defesa de Sean Combs já solicitou a prisão domiciliar, alegando “condições inadequadas para prisão preventiva” no local, mas o juiz negou.

O rapper está atualmente detido na unidade especial do presídio, onde os que necessitam de proteção adicional são alojados, longe de outros detentos.