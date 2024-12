Irmão de Zezé rebate internauta sobre Graciele Lacerda: “Amante”

O cantor gospel Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, rebateu um internauta nas redes sociais após críticas direcionadas à sua cunhada, Graciele Lacerda.

Wellington, que concorreu às últimas eleições para vereador de São Paulo, contou que recebeu uma mensagem questionando seu apoio ao relacionamento de seu irmão.

“Recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: ‘Ah, votar no cara que defende amante’. Não defendo amante, defendo a felicidade. Meu irmão está feliz hoje, minha cunhada está feliz, eles serão pais, estão felizes. E faço o que muitos não têm coragem: coloco a cara na telinha e os defendo. Sempre farei isso, independentemente de qualquer coisa”, declarou Wellington.

“E, para ser bem sincero, só quem fala mal do meu irmão e da minha cunhada são as mal-amadas. Aquelas que os maridos andam na frente e elas vão atrás carregando as sacolinhas. É por isso que vocês são infelizes. Porque eles [Zezé e Graciele] andam de mãos dadas. Parabéns para os dois”, completou o cantor.

Veja o vídeo: