Irmãs mortas em concessionária no Extremo Sul baiano são sepultadas sob forte comoção

Familiares e amigos participaram no final da tarde desta terça-feira (22) do sepultamento das irmãs Elaine Miranda de Araújo Milbratz, de 41 anos, e Hiane Miranda de Araújo Aguiar, de 35. O enterro, sob forte comoção, ocorreu em Medeiros Neto, no Extremo Sul, cidade onde elas já tinham morado.

As duas foram mortas a tiros na tarde da última segunda-feira (21) em uma concessionária de veículo em Teixeira de Freitas, na mesma região. Segundo a TV Santa Cruz, o acusado pelo duplo feminicídio foi preso após fugir. Felipe Mibratz Ferreira, ex-marido de Elaine, irmã mais velha, foi localizado em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, na mesma região.

Ainda segundo informações, o motivo do crime teria sido desavenças sobre a divisão de bens entre Felipe e Elaine, que foram casados por 12 anos e terminaram o relacionamento há cinco meses. Ainda segundo informações, Elaine também tinha uma medida protetiva contra o suspeito.