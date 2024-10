Irmãs são mortas a tiros dentro de concessionária no Extremo Sul baiano; ex de uma das vítimas foi preso

Duas irmãs foram mortas a tiros no final da tarde desta segunda-feira (21) em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul. As vítimas estavam em uma loja de motocicletas na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Centro da cidade. Conforme o Teixeira News, as vítimas foram identificadas como Eliane Miranda de Araújo Milbratz, de 41 anos; e Hiane Miranda de Araújo Aguiar, de 35 anos.

O acusado, identificado como Felipe Milbratz, foi preso após ser localizado em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, na mesma região. Felipe é ex-marido de Eliane e ex-cunhado de Lane. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou ao local e atirou contra as duas mulheres. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por desavenças a respeito da divisão de bens entre Felipe e Eliane.

Ainda segundo informações, Felipe teria se separado recentemente de Eliane, que ficou como gestora da concessionária de motos e nomeou a irmã Iane para administrar o negócio. Nesta segunda, Felipe teria telefonado para a ex-mulher e solicitado uma reunião com ela e a irmã.