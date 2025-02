Irreconhecível: veja como maior traficante do país se disfarçou no Rio

Harmonização facial, implantes capilares e sorriso com lentes dentárias. Esses foram alguns dos procedimentos estéticos que Lindomar Reges Furtado, um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil fez para dificultar a sua identificação pela polícia. Após quase três anos foragido, ele foi preso nesse domingo (2/2) em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além das mudanças físicas, o traficante utilizava documentos falsos e adotava um novo nome, o que permitiu que ele circulasse discretamente mesmo sendo um dos criminosos mais procurados do país.



Quando foi alvo da Operação Turfe, em 2022, ele morava em um condomínio de luxo em Hernandárias, no Paraguai, de onde conseguia fugir minutos antes da chegada dos agentes federais. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que ele saiu do local em um carro preto apenas 50 segundos antes da invasão policial.

Sua esposa, que também era alvo da operação, acabou se entregando às autoridades em agosto de 2024 e atualmente cumpre medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica.

Após anos de investigações e um intenso trabalho de inteligência, a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da Polícia Federal finalmente conseguiu localizar Lindomar no Rio de Janeiro, onde ele levava uma vida discreta e cercada de luxo.

Tráfico internacional

Lindomar comandava uma organização criminosa que importava cocaína da Bolívia, do Peru e da Colômbia para o Brasil, de onde a droga era enviada para a Europa. O esquema utilizava a técnica conhecida como rip-on rip-off, na qual a droga era escondida dentro de contêineres de exportação legítimos.

Ao longo das investigações, a PF apreendeu mais de oito toneladas de cocaína e cerca de R$ 11 milhões em bens e valores pertencentes ao grupo criminoso. Além disso, Lindomar lavava dinheiro com a compra e venda de cavalos de corrida, utilizando o mercado do turfe para dar aparência legal aos lucros do tráfico.

Durante a abordagem nesse domingo, os agentes apreenderam R$ 55 mil em espécie, joias e documentos falsos no imóvel onde Lindomar foi encontrado. Ele agora está preso e permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e contrabando.