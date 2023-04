Isaac Edington: “As novas gerações tendem a atropelar as empresas sem compromissos com a agenda ESG”  

Isaac Edington, presidente da Saltur, é um dos curadores do encontro (Foto: Divulgação)

O Alô Alô Bahia e o CORREIO vão movimentar a capital baiana com a segunda edição do Fórum ESG Salvador, que será realizado entre os dias 30 e 31 de maio, no Porto Salvador, na região do Comércio. O evento promete repetir o sucesso do ano passado, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças em torno do tema, cada vez mais presente no dia a dia das companhias e da população.

Durante os dois dias, o fórum proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

“As novas gerações tendem a atropelar as empresas sem compromissos com a agenda ESG. Por isso, durante o evento, defenderemos a importância de avançarmos mais rapidamente em todos os setores econômicos”, afirma Isaac Edington, presidente da Saltur e um dos curadores do encontro. “Mobilizar pessoas e organizações para sair da teoria à prática mais rapidamente é um desafio enorme, portanto, incorporar mais rapidamente os princípios e valores são essenciais no momento que vivemos”, finaliza o gestor.

Tem mais

O Fórum ESG contará com a presença de especialistas e convidados de impacto nacional, com propósitos bem definidos. A programação será divulgada no início de maio através do Alô Alô Bahia e CORREIO. O evento terá transmissão online.

Temporada baiana

A cantora Anitta passou o feriadão de Tiradentes em Salvador. De acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, ela alugou uma residência de 2.000m2 projetada por Marcio Kogan, em Ondina. A casa, inclusive, é uma das mais bonitas da cidade. Possui 690m2 de área construída e é de altíssimo padrão, com novíssimos dispositivos que possibilitam a otimização do gasto de energia, por exemplo. Na capital baiana, Anitta esteve entre amigos e foi vista, inclusive, em passeio de barco pela Baía de Todos-os-Santos.

Rodada de negócios

A fintech Belvo – comandada por Albert Morales – comprou 100% da Skilopay, uma startup baiana (fundada em Feira de Santana) especializada em prover soluções de Pix, ou seja, de envio e recebimento de pagamentos. A aquisição vem após a Belvo receber no ano passado autorização do Banco Central para operar como Iniciadora de Transação de Pagamentos (TPI). A Belvo foi criada em 2019, no México, se espalhando depois para a Colômbia e chegando ao Brasil, que hoje é o seu principal mercado. Entre os clientes da Belvo estão grandes nomes como Mercado Livre e Rappi.

Agenda propositiva

ACM Neto foi eleito presidente da Fundação Instituto Índigo nesta terça-feira. Com mandato de três anos, Neto vai suceder o deputado federal Mendonça Filho. “Vamos percorrer o Brasil, construir uma agenda propositiva e debater os temas mais relevantes com todos os segmentos da sociedade, sempre de olho na importância de formar jovens líderes para oxigenar a política brasileira”, destacou. A posse será na próxima semana, em Brasília.

Outono-Inverno

O Shopping Barra lançará sua coleção Outono-inverno amanhã, às 18h30. Outros dois acontecimentos irão marcar o momento e unir moda, música, entretenimento e bem-estar: a inauguração da Starbucks e um show acústico de Carlinhos Brown, na praça central. “A nossa coleção outono-inverno 2023 está maravilhosa e poderá ser conferida nas nossas lojas que vão apresentar o melhor da temporada”, afirma Karina Brito, gerente de Marketing do centro de compras.

Festa na Contorno

O engenheiro agrônomo Alex Sá reuniu amigos e parceiros, domingo, para almoço na Casa Cloc, em Salvador. O evento marcou as celebrações em torno dos seus 60 anos, 35 destes dedicados à profissão. Considerado um dos melhores paisagistas da cidade, Alex também lançou na ocasião dois livros que trazem detalhes do seu trabalho.