Isaac Super Gil reúne lideranças em apoio à sua candidatura a vereador

O ex-vereador Isac Ribeiro, conhecido como Isaac Super Gil (PSB) reuniu um grupo de importantes lideranças locais em um evento de apoio à sua candidatura à vereança, demonstrando a força e o respaldo de diversos setores da comunidade em relação ao seu trabalho e propostas para a cidade.

O encontro realizado na tarde de domingo 22, no Centro de Convivência do Idoso, reuniu diversas lideranças políticas, comunitárias e sociais se uniram para manifestar seu apoio e confiança na candidatura de Isaac Super Gil, destacando sua atuação e comprometimento com as demandas da população.

Isaac Super Gil, conhecido por sua dedicação e proximidade com a comunidade, agradeceu o apoio recebido e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando em prol do desenvolvimento dos cidadãos, promovendo políticas públicas que atendam às necessidades locais.

De acordo com ele, a manifestação de apoio às lideranças no evento demonstra o reconhecimento do trabalho realizado por ele quando vereador pela cidade. “Quero voltar a Câmara para defender os interesses da população de forma comprometida e transparente”, disse.

O evento contou com a presença do deputado estadual Jacó, do atual vice-prefeito Dalvadísio Lima e do candidato a prefeito Luiz Mário e seu vice Kiko Mascarenhas que fazem parte da base de apoio de Isaac Super Gil.