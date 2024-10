Isabel Veloso rebate fala de “aparência saudável” durante tratamento

Isabel Veloso usou as redes sociais para rebater alguns questionamentos feitos por seus seguidores a respeito da sua aparência. A influenciadora, que está grávida do primeiro filho, voltou a realizar tratamento quimioterápico após seu tumor voltar a crescer. A influenciadora está em acompanhamento paliativo frente ao Linfoma de Hodgkins.

“Você disse que as quimioterapias deixavam você desgastada, mas você parece tão bem. Não entendo…”, escreveu uma internauta que logo foi respondida por Isabel. Segundo a influencer, o tratamento, por estar grávida, é mais fraco, o que também diminui os efeitos colaterais.

“A quimioterapia que eu faço agora durante a gestação não é uma quimioterapia tão forte como eu fazia quando não estava grávida, porque existem medicações que eu não posso utilizar (…) justamente por essa quimioterapia utilizar uma droga mais fraca, obviamente são muito mais fracos os meus efeitos colaterais”, iniciou ela.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Isabel Veloso posa com um meio sorriso para as redes sociais Instagram/Reprodução 2 de 12 Isabel Veloso faz postagem após sair da quimioterapia Instagram/Reprodução 3 de 12 Isabel Veloso posa de blusa branca e top preto para as redes sociais Instagram/Reprodução 4 de 12 Após polêmica, Isabel Veloso volta a falar sobre previsão de morte Reprodução/Instagram 5 de 12 Emocionada, Isabel Veloso revela recordação que fez para o filho Instagram/Reprodução 6 de 12 Isabel Veloso 7 de 12 Médica de Isabel Veloso fala sobre os riscos após polêmica da gravidez Instagram/Reprodução 8 de 12 Isabel Veloso Reprodução/Instagram 9 de 12 Isabel Veloso Instagram/Reprodução 10 de 12 Isabel Veloso Reprodução/Instagram 11 de 12 Isabel Veloso Reprodução/Instagram 12 de 12 Quem é Isabel Veloso, jovem de 17 anos que está com câncer terminal Instagram/Reprodução

Isabel Veloso também deixou claro que não aparece publicamente quando está debilitada. “Eu não venho aqui quando eu estou com dor, entendeu? Eu sou uma pessoa que quando está com dor, quando não estou legal, não gosto de ficar mostrando ou ficar falando nas redes sociais. Eu deixo passar, deixo melhorar, aí venho falar o que aconteceu. Mas tem dias que não estou bem, que não estou legal (…) Eu sei que sou uma pessoa pública na internet, mas as vezes a aparência em si não é tudo, eu sofro muito às vezes”, desabafou.

A influenciadora digital continuou: “Eu sempre tive em todo meu tratamento uma aparência ‘legal’, já tive sim em alguns momentos uma aparência bem debilitada, já estive bem debilitada, inclusive no início do ano (…) Até mesmo quando eu fazia quimioterapia lá atrás eu não tinha uma aparência tão ruim assim em relação a doença. Eu acho que isso é uma coisa muito relativa”, completou.

Ao responder outras dúvidas de internautas, a jovem contou sobre as reações adversas que enfrenta com o tratamento. “Um pouquinho de náusea logo depois (de passar pela medicação), mas pouca coisa, e o cansaço no corpo. A minha quimioterapia está sendo a branca, dói muito meu corpo”, disse ela.