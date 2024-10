Isabel Veloso se prepara para parto prematuro em meio a quimioterapia

Isabel Veloso comentou sobre a possibilidade de ter um parto prematuro, já que trata um câncer durante a gravidez do primeiro filho, Arthur. Por meio do Instagram, a influenciadora contou já estar se preparando para a chegada do pequeno.

“Já estou de 21 semanas e, agora com o tratamento, pode ser que o Arthur venha um pouco antes, nunca se sabe. Então, preferi deixar algumas coisas já prontas. Comprei algumas coisas de higiene e vou deixar meio arrumadinho na malinha”, disse ela.

Isabel Veloso posa com um meio sorriso para as redes sociais Instagram/Reprodução Isabel Veloso posa de blusa branca e top preto para as redes sociais Instagram/Reprodução Emocionada, Isabel Veloso revela recordação que fez para o filho Instagram/Reprodução Após polêmica, Isabel Veloso volta a falar sobre previsão de morte Reprodução/Instagram Isabel Veloso posa sorridente para as redes sociais Instagram/Reprodução Isabel Veloso

Isabel ainda disse não se tratar de ansiedade, apenas de preparação para o caso do parto prematuro. “Se ele tem chance de vir antes, por que não estar um pouco mais preparada?”, contou.

A influenciadora voltou a fazer quimioterapia após descobrir que o tumor, antes estável, voltou a crescer. Isabel é diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo e câncer que afeta o sistema linfático, responsável por defender o corpo e drenar líquidos.