Isabeli Fontana surpreende com ensaio nu e recebe elogios nas redes sociais

Nesta segunda-feira (11), Isabeli Fontana surpreendeu seus seguidores ao divulgar um novo ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. A modelo, que é uma das figuras mais reconhecidas do mundo da moda, publicou a imagem em sua conta no Instagram, onde é possível vê-la usando apenas botas pretas de salto alto e adornos como pulseiras e brincos. Os comentários dos fãs não tardaram a chegar, com muitos elogiando a beleza da modelo. “A mais linda”, afirmou uma seguidora, enquanto outra a chamou de “musa”. Uma terceira fã também deixou sua marca, chamando-a de “gata”.

