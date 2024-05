Isabelle revela que dorme com Matteus por vídeo chamada; entenda

Isabelle e Matteus se conheceram no BBB 24 e, ao deixar o reality, oficializaram o namoro. Entretanto, o relacionamento dos dois é a distância, já que ela mora no norte do país e ele, no sul. A cunhã revelou como faz para driblar a saudade e a dinâmica da união.

“A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma (a distância) cria mais expectativa, mais saudade. A gente se fala todos os dias, se liga por vídeo chamada”, declarou.

A ex-BBB revelou outra prática que tem com Matteus. “‘Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui’ (risos). A gente fala horas no telefone”, completou.

Após uma viagem do Alegrete até a cidade de Isabelle, ela conta que agora é a vez dela ir conhecer a família e a cidade do amado. “Conheci a mãe, o padrasto e o irmão dele. O resto da família ainda não (…). Eu tenho planos de ir para lá ainda, conhecer a terra dele, a cultura”, relatou.

Por fim, a manauara revelou apelidos carinhosos de Matteus. “Chamo ele de lindo, de gatinho, meu amor, meu príncipe… Ele é tudo isso e mais um pouco. Acho que não existe nenhum adjetivo para classificá-lo. Não vai se achar muito, Matteus”, finalizou.