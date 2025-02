Isabelle volta a falar sobre término com Matteus: “Não é simples”

Nesta sexta-feira (7/2), Isabelle Nogueira voltou às redes sociais para falar, novamente, sobre o término com Matteus Amaral. No último dia 5, a ex-BBB revelou o que motivou o fim do noivado com o ex-colega de reality. “Não é simples”, confessou.

“Eu voltei aqui, eu não entro no meu Instagram desde o dia que postei a nota. Eu decidi me recolher e acolher meus sentimentos”, disse.

Isabelle completou: “Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, projetos e expectativas.”

Motivo do término

A cunhã poranga do Boi Garantido esclareceu que a rotina de ambos culminou em um afastamento entre eles.

“Acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou, até mesmo, tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência”, reforçou.

A amiga de Davi Brito continuou: “Esse motivo também veio acompanhado de uma dose muito alta de honestidade, tanto entre ambas as partes quanto com vocês, que sempre emanaram muito amor por nós.”

Gratidão ao apoio dos fãs

Isabelle Nogueira aproveitou para demonstrar gratidão aos fãs e seguidores. “Eu quero, inclusive, agradecer aqui o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza e a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo! Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês”, desejou.

Seguindo a vida

Por fim, a segunda colocada do BBB24 afirmou que vai ficar bem. “Eu acredito que o tempo cura. Ele cura, transforma, fortalece e ensina. Então, eu creio que vai dar tudo certo e que tudo vai ficar bem. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas boas vibrações”, encerrou.

Noivado na Disney

Os dois estavam noivos desde novembro do ano passado. O influenciador pediu a mão da manaura durante um passeio na Disney World de Paris, na França.

“Ela disse sim!”, escreveu Matteus na legenda da postagem feita nas redes sociais na ocasião.

Saiba detalhes do término