Isis Valverde publica fotos de casamento discreto com Marcus Buaiz: ‘Amor é uma companhia’

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil em uma cerimônia discreta na véspera de Natal. Três dias depois, a atriz compartilhou algumas fotos da celebração.

“Nosso Natal! O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos. Porque já não posso andar só”, escreveu ela na legenda da publicação.

Para a ocasião, a atriz optou por um vestido de alcinha branco estilo slip dress, peça solta e de tecido fino, e uma headpiece de pedrarias na cabeça.

O evento teve a presença apenas de familiares e dos filhos dos dois. Isis é mãe de Rael, de cinco anos, do antigo relacionamento com André Resende. E Marcus é pai de João Marcus, 12, e João Francisco, 10, da união que teve com Wanessa Camargo.

O casal ainda fará ainda uma cerimônia religiosa e festa, com a presença de convidados famosos, no dia 3 de maio.

Nos comentários, celebridades parabenizaram os dois. “Muita felicidade. Linda”, escreveu Sophie Charlotee. “Amiga, você merece toda a felicidade do mundo”, disse Pathy de Jesus.