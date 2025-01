Israel acusa Hezbollah de não respeitar cessar-fogo

No cenário complexo do Oriente Médio, as tensões entre Israel e o grupo xiita Hezbollah voltaram a ganhar destaque. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez declarações contundentes acusando o Hezbollah de não respeitar os termos do acordo de cessar-fogo no Líbano. Este acordo, que visa trazer estabilidade à região, está sob ameaça devido às alegações de violações por parte do grupo libanês. Israel, por sua vez, reafirmou seu compromisso em manter o cessar-fogo, mas destacou a necessidade de cumprimento de condições essenciais para sua efetiva implementação. Entre essas condições, Israel exige a retirada completa do Hezbollah ao sul do Rio Litani, o desarmamento do grupo e a ação decisiva do exército libanês para neutralizar infraestruturas terroristas na região. Segundo o ministro Katz, essas medidas são cruciais para garantir a segurança e a paz duradoura na área.

O ministro Katz expressou sua preocupação com a falta de progresso no cumprimento dessas condições. Ele alertou que, sem a adesão aos termos acordados, Israel poderá ser forçado a agir unilateralmente para assegurar o retorno seguro dos moradores do norte do país às suas casas. Katz enfatizou que não permitirá que uma nova ameaça se desenvolva contra as comunidades do norte e os cidadãos de Israel, destacando a determinação do país em proteger sua população.

Além disso, Katz acusou o Hezbollah de violar os termos do cessar-fogo de 60 dias, emitindo um alerta de que Israel responderá com força caso as violações persistam. Esta declaração sublinha as crescentes tensões na região, com Israel reafirmando que a segurança de seus cidadãos é a prioridade máxima, mesmo que isso implique em ações militares independentes.

*Com informações de Grieco Holtz

*Reportagem produzida com auxílio de IA