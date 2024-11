Israel afirma ter destruído fábrica de armas subterrânea no centro da Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel afirmaram neste sábado (2) que destruíram uma fábrica subterrânea de armas do Hamas, alcançada através de um túnel, no centro da Faixa de Gaza, onde a guerra já deixou mais de 43.300 palestinos mortos. A rota do túnel continha várias áreas de moradia de longo prazo, equipadas com forno, fogão, suprimentos de comida, camas e escritórios, segundo a nota militar.

“Na instalação subterrânea, foram localizadas oficinas, centenas de suprimentos para a produção de foguetes, projéteis e granadas, juntamente com equipamentos de mergulho”, detalhou um comunicado militar, detalhando que o equipamento marítimo poderia ser usado para se infiltrar em Israel por mar.

Nas últimas horas, Israel continuou seus pesados ataques contra o centro e o norte de Gaza, esse último com a ajuda de uma terceira brigada, a Brigada de Combate Kfir, posicionada na noite passada ao lado das brigadas Givati e 401, que já estavam operando na área de Jabalia, que está sob cerco militar há 27 dias.

Pelo menos dez pessoas foram mortas neste sábado em ataques ao campo de refugiados de Nuseirat (centro), de acordo com fontes médicas locais, enquanto outros 12 palestinos morreram em bombardeios israelenses em Tal al Dhahab, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza.

Três outros palestinos foram mortos e um número desconhecido de feridos quando as forças israelenses bombardearam o bairro de Saftawi na Cidade de Gaza, onde pessoas deslocadas à força têm chegado de Jabalia.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira