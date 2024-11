Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah no Líbano

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta segunda-feira (4/11), a morte de um comandante do Hezbollah em Baraachit, no Líbano. De acordo com o exército, o comandante, Abu Ali Rida, foi responsável “pelo planejamento e execução de ataques com foguetes e mísseis antitanque contra as tropas israleneses.

“As tropas da FDI continuam realizando ataques limitados, localizados e direcionados no sul do Líbano, desmantelando infraestruturas terroristas, localizando armas e eliminando terroristas”, informaram no Telegram.

O exército israelense detalhou que, após atacar uma base de desenvolvimento operacional de um membro do Hezbollah, diversas explosões foram vistas no local.

Além da morte do comandante, Israel anunciou que eliminou Ahmed Al-Dalu, membro da Unidade de Inteligência Militar da Jihad Islâmica. De acordo com as autoridades israelenses, Al-Dalu participou do ataque de 7 de outubro de 2023 na Faixa de Gaza.