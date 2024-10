Israel confirma morte de líder do Hamas, Yahya Sinwar, na Faixa de Gaza

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou que o exército israelense eliminou Yahya Sinwar, líder do Hamas na Faixa de Gaza. A confirmação veio após a divulgação inicial nas redes sociais das Forças de Defesa de Israel (IDF). De acordo com informações do exército e do serviço de inteligência Shin Bet, as operações recentes limitaram as atividades de Sinwar, o que culminou no ataque que resultou em sua morte. Durante uma coletiva de imprensa, Katz enfatizou que a eliminação de Sinwar abre novas possibilidades para a libertação de reféns e para a criação de uma Gaza sem a influência do Hamas e do Irã.

Sinwar foi um dos principais arquitetos do ataque ocorrido em 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1,2 mil israelenses. Desde 2017, ele liderava o Hamas na região e se tornou uma figura proeminente do grupo após sua libertação em 2011, durante negociações para a soltura do soldado Gilad Shalit. A morte de Sinwar é vista como um marco significativo nas operações israelenses contra o Hamas, que tem sido um dos principais adversários do país.

A ação pode alterar o cenário de segurança na região, especialmente em relação ao controle do Hamas sobre a Faixa de Gaza. A eliminação do líder do Hamas levanta questões sobre o futuro do grupo e sua capacidade de liderança. Com a morte de Sinwar, o Hamas pode enfrentar desafios internos e externos, o que pode influenciar suas estratégias e ações nos próximos meses.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias