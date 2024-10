Israel confirma que matou Hashem Safieddine, sucessor de Nasrallah na liderança do Hezbollah

Israel confirmou, nesta terça-feira (22), que matou Hashem Safieddine, em um bombardeio há três semanas no sul de Beirute. Ele é apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, líder histórico do grupo terrorista Hezbollah, assassinado em outro ataque poucos dias antes.

“Agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine, e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah, Ali Husein Hazima, foram abatidos junto a outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há cerca de três semanas”, informou o exército israelense em um comunicado.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira