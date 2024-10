Israel dispara sirenes antiaéreas após lançamentos de projéteis do Líbano

O Exército israelense indicou, na noite desta segunda-feira (7), que sirenes antiaéreas foram acionadas no centro de Israel depois que projéteis foram lançados do Líbano. “Depois que as sirenes soaram no centro de Israel, foram identificados vários lançamentos de projéteis que cruzaram o território israelense vindos do Líbano”, segundo um comunicado militar. Esses disparos acontecem no mesmo dia em que completa um ano do ataque do Hamas a Israel, que resultou na morte de 1.206 pessoas em Israel, a maioria civis. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 97 ainda estão retidas em Gaza, incluindo 34 declaradas mortas pelo Exército israelense. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já matou mais de 41.900 palestinos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, os quais a ONU considera confiáveis.

A crise entre Israel e Hamas ultrapassou as fronteiras e, segundo a Presidência do Conselho de Ministros libanês, o número de pessoas que cruzaram a fronteira entre Síria e Líbano para fugir dos bombardeios de Israel já chega a mais de 403 mil, a maioria cidadãos sírios. “Entre 23 de setembro a 5 de outubro, a Segurança Pública registrou a passagem para o território sírio de 300.774 cidadãos sírios e 102.283 libaneses”, informou a fonte em um comunicado, que estima o número total de deslocados em abrigos em 179.500 (37 mil famílias), a maioria em Beirute. O número de pessoas que fugiram para a Síria é quase o dobro do anunciado no domingo pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), o qual informou que cerca de 220 mil pessoas haviam cruzado por terra para a Síria, das quais cerca de 70% são cidadãos sírios e 30% libaneses, com apenas alguns casos de outros países.

A Presidência do Conselho de Ministros do Líbano também confirmou que, de acordo com o Ministério da Saúde do país, 47 pessoas foram mortas e 207 ficaram feridas nas últimas 48 horas, elevando o número total de pessoas mortas e feridas por ataques israelenses para 2.083 e 9.869, respectivamente. Israel bombardeou na última sexta-feira a rodovia Beirute-Damasco que leva à principal passagem de fronteira entre Líbano e Síria, Masnaa. Devido aos danos extensos à rodovia, o número de chegadas na passagem caiu quase 75% ao longo da sexta-feira, de uma média de 13 mil viajantes por dia para apenas 3.000, uma tendência que continuou no sábado, de acordo com o Acnur. Há quase duas semanas, Israel vem realizando uma intensa campanha de bombardeios, principalmente contra os redutos do grupo xiita Hezbollah no Líbano, o que obrigou cerca de 1,2 milhão de pessoas a fugir de suas casas e arrasou cidades inteiras.

*Com Informações da AFP

Publicado por Sarah Paula