Israel diz que assumiu controle de território do Hezbollah. Vídeo

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta terça-feira (8/10), que assumiram o controle do território onde ficava o complexo de combate do Hezbollah, em Maroun El Ras, cidade no sul do Líbano. De acordo com o exército, o complexo foi localizado durante as operações.

O exército comunicou que o local que foi tomado era um edifício residencial e um olival, onde foram encontradas armas e esconderijos subterrâneos.

“Dentro do edifício residencial, uma área de preparação e um estoque de armas foram localizados e destruídos, incluindo armas, redes de camuflagem, coletes militares e mísseis antitanque, bem como lançadores escondidos na cozinha”, relataram.

O exército encontrou armas “preparadas para múltiplas emboscadas contra residentes do norte de Israel”.

Veja o momento em que foram encontradas armas do Hezbollah:

Imagens mostram soldados israelenses afirmando que encontraram uma “grande quantidade de armas” e que o objetivo da missão era proteger a população do norte de Israel. O complexo do grupo xiita tinha vista para comunidades israelenses no norte, na fronteira. A filmagem foi feita por um comandante de companhia do 51º Batalhão da Brigada Golani de Israel.

O porta-voz do exército, Avichay Adraee, anunciou que os moradores do sul no Líbano, devem sair de suas casas “até um novo aviso, a fim de garantir” a segurança dos libaneses. “Você deve evitar ir para o sul. Qualquer um que vá para o sul está colocando sua vida em perigo”, declarou Adraee.

Comandante morto do Hezbollah

O exército israelense afirmou, nesta terça-feira (8/10), pela manhã, que matou Suhail Hussein Husseini, comandante do quartel-general logístico do Hezbollah, em um ataque em uma área de Beirute.

Em uma declaração on-line, um porta-voz das Forças de Defesa Israelenses (ISF) disse que Husseini era um “parceiro nos acordos para transferir equipamentos de combate entre o Irã e o Hezbollah e era responsável por distribuir equipamentos de combate contrabandeados para várias unidades do Hezbollah”.