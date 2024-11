Israel elimina comandantes do Hezbollah em operação no sul do Líbano

As Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram nesta segunda-feira (4) uma operação no sul do Líbano que resultou na morte de dois altos comandantes do Hezbollah, além de um membro da Jihad Islâmica. A ação foi uma resposta a ataques anteriores, incluindo o ocorrido em 7 de outubro. Os comandantes do Hezbollah, Abu Ali Rida e Riad Rida Ghazzawi, foram alvos específicos da operação. Rida foi abatido em Baraachit, enquanto Ghazzawi foi atacado em Sultaniyeh. Ambos eram considerados figuras-chave no planejamento de ações contra as forças israelenses. Além dos líderes do Hezbollah, Ahmed Al-Dalu, um integrante da Jihad Islâmica que participou do ataque a Kfar Aza, também foi morto durante a operação. A FDI destacou que a eliminação desses indivíduos é parte de uma estratégia mais ampla para desmantelar a capacidade operacional do Hezbollah na região. A operação não apenas resultou na morte dos alvos, mas também na destruição de importantes infraestruturas do Hezbollah. Entre os alvos atingidos estavam bases subterrâneas e depósitos de armamentos, o que representa um golpe significativo para a organização.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA