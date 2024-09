Israel fecha sede da Al Jazeera em Ramallah por 45 dias

Soldados israelenses realizaram uma operação na sede da Al Jazeera em Ramallah, localizada na Cisjordânia, impondo um fechamento de 45 dias. De acordo com Walid al-Omari, chefe de reportagem da emissora, a equipe teve apenas 15 minutos para desocupar o local, durante os quais equipamentos de transmissão foram danificados. O Sindicato dos Jornalistas Palestinos expressou sua indignação, considerando a ação uma grave violação da liberdade de imprensa. Essa ação se insere em um contexto mais amplo de repressão do governo israelense à emissora. Em abril, o Parlamento de Israel aprovou uma legislação que confere ao ministro das Comunicações o poder de proibir a transmissão de canais estrangeiros que sejam considerados uma ameaça à segurança nacional.

O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu chegou a classificar a Al Jazeera como uma “emissora terrorista”, uma alegação que foi prontamente rejeitada pela própria emissora. A Al Jazeera, que foi fundada em 1996, é conhecida por sua abordagem diferenciada em relação à cobertura de eventos no Oriente Médio, frequentemente contrastando com a narrativa de outros meios de comunicação ocidentais. Apesar das pressões e restrições, a emissora reafirmou seu compromisso em continuar a reportar sobre a região, desafiando as tentativas de silenciamento. A situação atual levanta preocupações sobre a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas que atuam em áreas de conflito. A condenação do Sindicato dos Jornalistas Palestinos reflete um sentimento mais amplo entre profissionais da mídia, que veem a ação como um ataque não apenas à Al Jazeera, mas à liberdade de expressão em geral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA