Israel investiga possível eliminação de Yahya Sinwar, um dos principais líderes do Hamas

Israel anunciou a possibilidade de ter eliminado Yahya Sinwar, o líder do Hamas, em um ataque recente na Faixa de Gaza, que resultou na morte de três indivíduos considerados terroristas. As Forças de Defesa de Israel (IDF) e a Agência de Segurança Interna (ISA) estão atualmente investigando se um dos mortos é, de fato, Sinwar, embora a identidade dos falecidos ainda não tenha sido confirmada. Segundo informações do “Canal 12” de Israel, as tropas israelenses dispararam contra um grupo de terroristas em um edifício. Durante a análise das vítimas, os militares notaram que um dos corpos apresentava características semelhantes às de Sinwar.

Caso a morte do líder do Hamas seja confirmada, isso representará um golpe significativo para a organização, que já perdeu outros líderes importantes. Yahya Sinwar está à frente do Hamas desde 2017 e se tornou uma figura central do grupo após sua libertação em 2011, durante as negociações para a soltura do soldado Gilad Shalit. Sua eliminação poderia impactar a estrutura de comando do Hamas e suas operações na região, uma vez que ele é considerado um dos últimos grandes líderes remanescentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias