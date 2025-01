Israel negocia cessar-fogo no Catar e já tem plano para retirada em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma equipe ao Catar com o objetivo de discutir um cessar-fogo em Gaza. Essa iniciativa ocorre em um momento em que o Exército israelense já aprovou um plano para a retirada de suas tropas da região, segundo a imprensa local. As negociações estão focadas na libertação de reféns que estão sob a custódia do Hamas, com a mediação de Estados Unidos e outros países.

A delegação israelense, que conta com os líderes do Mossad e do Shin Bet, foi formada após uma reunião entre Netanyahu e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff. As conversas, que envolvem a participação de mediadores como Egito e Catar, enfrentam desafios, mas estão explorando a possibilidade de um cessar-fogo gradual, começando pela liberação parcial de reféns.

Desde o início do conflito em 7 de outubro de 2023, o número de mortos em Israel ultrapassa 1.200, enquanto em Gaza as fatalidades já somam mais de 45,8 mil, conforme dados do Ministério da Saúde palestino. A situação humanitária na região é crítica, e a pressão internacional por um acordo de paz se intensifica.

Além das negociações em Gaza, Israel também está considerando a retirada de suas forças do sul do Líbano, em um acordo que envolve o Hezbollah. A condição para essa retirada está atrelada ao cumprimento dos termos do cessar-fogo, com os Estados Unidos garantindo que a retirada total das tropas israelenses ocorra em um prazo de até 60 dias.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA