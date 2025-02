Israel oficializa saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O governo israelense se aposentou oficialmente de todas as atividades relacionadas ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, órgão que acusa de agir de forma tendenciosa e anti-Israel. “Há uma hora, entreguei ao presidente do Conselho de Direitos Humanos a carta comunicando nossa retirada desse órgão tendencioso, que desde o início esteve ao lado das ditaduras”, disse à imprensa Daniel Meron, embaixador de Israel na ONU e em suas agências especializadas em Genebra.

O diplomata apontou como uma das razões para essa decisão o fato de Israel ser o único país com um item permanente na agenda do órgão, relacionado à situação dos direitos humanos dos palestinos nos territórios que ocupam. Ele argumentou que, desde que o órgão começou a funcionar, em 2006, foram propostas cem resoluções contra Israel e que suas expectativas de que o Conselho assumiria mudanças nesse sentido não se concretizaram.

O anúncio da retirada de Israel do mais importante órgão intergovernamental de direitos humanos ocorreu um dia depois que os EUA tomaram a mesma medida, pela segunda vez. Em meados de 2018, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, os EUA se retiraram do órgão pela primeira vez, após acusá-lo de deficiências “cronicamente” de Israel e aceitar como membros de países onde os direitos humanos foram abertamente violados.

Naquela época, Israel decidiu minimizar sua participação na entidade. A retirada dos EUA foi revertida pela gestão de Joe Biden. Desta vez, Israel reprova o Conselho por não ter chamado abertamente o Hamas de terrorista e por não ter aprovado uma resolução contra o grupo islâmico, nem antes nem depois dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Meron garantiu que até que o sistema da ONU realize “reformas profundas e estruturais e acabe com a politização dos direitos humanos”, seu país não voltará a fazer parte desse, no qual nos últimos anos só participou como Estado observador, o que lhe permitiu participar e tomar a palavra, mas não vote.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira