Israel realiza ataques aéreos em Beirute e amplia ofensiva na Faixa de Gaza

A cidade de Beirute, no Líbano, foi alvo de ataques aéreos realizados por Israel na manhã desta quinta-feira (7). Os bombardeios atingiram um subúrbio da capital libanesa, incluindo uma área próxima ao único aeroporto internacional do país. O exército israelense justificou a ação ao afirmar que havia instalações do Hezbollah na região, emitindo um aviso de evacuação para os moradores. Naim Kassem, líder do Hezbollah, declarou que o grupo está disposto a discutir um cessar-fogo, mas somente se “o inimigo cessar sua agressão”. Essa posição reflete a tensão crescente entre as forças israelenses e o Hezbollah, que tem se intensificado nas últimas semanas.

Além das operações no Líbano, o exército israelense também anunciou a ampliação de sua ofensiva terrestre no norte da Faixa de Gaza. A nova fase da operação tem como alvo a área de Beit Lahiya, onde se acredita que militantes do Hamas estejam se reorganizando. Essa estratégia visa desmantelar as capacidades operacionais do grupo na região. Esses eventos ocorrem em um contexto de escalada de conflitos na região. A situação continua a ser monitorada de perto por observadores internacionais, que temem um agravamento da crise humanitária e da instabilidade na área.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA