Israel revela bunker do Hezbollah com milhões em dinheiro e ouro em Beirute

O Exército de Israel revelou que um bunker do Hezbollah, situado sob o Hospital Geral Sahel em Beirute, abriga uma quantia significativa em dinheiro e ouro, estimada em milhões de dólares. Segundo o porta-voz militar Daniel Hagari, essa quantia, que ultrapassa meio bilhão de dólares, seria utilizada para financiar as atividades do grupo. Ele ressaltou que esses recursos poderiam ter sido aplicados na reabilitação do Líbano, mas foram desviados para o Hezbollah. Hagari também destacou a presença de túneis que conectam o bunker a outras instalações do Hezbollah, incluindo locais de reuniões. Em resposta a essas alegações, o diretor do hospital, Fadi Alameh, refutou as informações e solicitou uma inspeção militar para verificar a ausência de túneis ou abrigos na área.

Desde o último domingo, Israel intensificou suas operações aéreas, atacando alvos associados ao al-Qard al-Hassan, uma entidade financeira que, segundo as autoridades israelenses, serve como uma fachada para o financiamento do Hezbollah. Os bombardeios foram justificados com a alegação de que o al-Qard é utilizado pelo grupo para acumular recursos destinados à aquisição de armamentos e ao pagamento de salários.

Além disso, um ataque aéreo em Damasco resultou na morte de um comandante do Hezbollah, que era responsável pelo transporte de armas do Irã para o Líbano. Até o momento, o Hezbollah não se manifestou sobre os recentes ataques aéreos realizados por Israel.

