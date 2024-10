Israel toma controle de complexo do Hezbollah

O Exército de Israel anunciou que tomou o controle de um complexo pertencente à milícia Hezbollah, localizado no sul do Líbano. Essa ação ocorreu uma semana após a invasão do país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou a morte de Hashem Safieddine, que é considerado o provável sucessor de Hasan Nasrallah, em um ataque realizado em Beirute. O complexo em questão, situado em Maroun el-Ras, abrigava armamentos e lançadores de mísseis utilizados em ofensivas contra o norte de Israel. Apesar da conquista, a região norte de Israel continua a ser alvo de ataques, com mais de 20 alertas de sirenes acionados e cerca de 135 mísseis disparados, resultando em 12 pessoas feridas. Em resposta à escalada do conflito, Israel decidiu aumentar o número de suas tropas no Líbano, que agora totalizam 15 mil soldados. O número de mortos no Líbano em decorrência do conflito já ultrapassa dois mil, com mais de 10 mil feridos.

Netanyahu também confirmou a eliminação de Safieddine e de outras figuras importantes do Hezbollah, afirmando que “eliminamos milhares de terroristas”. O Exército israelense intensificou suas operações, realizando novos ataques em Dahiya, um subúrbio da capital libanesa, Beirute. Além disso, Israel lançou ataques aéreos contra prédios residenciais em Damasco, resultando na morte de sete civis. Novas ofensivas também foram registradas na Faixa de Gaza, onde 12 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em Bureij. O Exército israelense declarou que suas tropas estão “eliminando terroristas” na região, intensificando assim a sua campanha militar.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA