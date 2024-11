Israel vai resgatar torcedores após ataques na Holanda

Torcedores do Maccabi Tel Aviv, de Israel, serão resgatados nessa sexta-feira (8/11) pelo governo israelense após incidentes com a torcida do Ajax e grupos antifascistas em Amsterdã, capital da Holanda. O governo de Israel alega que os torcedores foram vítimas de ataques antissemitas.

Nas redes sociais circulam vídeos dos adeptos do Maccabi Tel Aviv retirando bandeiras da Palestina de prédios, o que teria dado início aos confrontos.

Em outros registros, os israelenses são agredidos. Em um dos vídeos, um torcedores foi jogado dentro de um rio, e os agressores só permitiram sua saída depois que gritou “palestina livre”.

Femke Halsema, prefeita de Amsterdã, informou que a polícia local precisou intervir em diferentes momentos para garantir a segurança dos torcedores israelenses. O grupo precisou ser escoltado até o hotel. O primeiro ministro da Holanda, Dick Schoof, classificou os incidentes como “completamente inaceitáveis”.

O gabinete de Benjamin Netanyahu declarou que os aviões foram autorizados para resgatar os torcedores após “um incidente muito violento” após a partida entre as duas equipes.

Mais de 60 pessoas foram presas até o momento, segundo a imprensa europeia. De acordo com as autoridades locais, protestantes pró-Palestina chegaram aos arredores da Arena Johan Cruyff, onde ocorreu a partida, mesmo tendo sido proibidos de se manifestarem. Desde a escala dos conflitos em Gaza, a tensão com grupos judaicos eclodiu ao redor do mundo.

Ajax e Maccabi Tel Aviv se enfrentaram nessa quinta-feira (7/11), pela Liga Europa. O time holandês goleou por 5 x 0.