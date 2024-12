“Isso não tem nada a ver com o deputado Elmar Nascimento”, diz o deputado Marcinho sobre a a Operação Overclean

Em evento de premiação na Assembleia Legislativa da Bahia nesta terça-feira (10), o deputado Marcinho (União Brasil) comentou sobre as prisões e apreensões realizadas na manhã pela Operação Overclean. Na ocasião, o vereador de Campo Formoso, primo de Elmar Nascimento, do mesmo partido, foi preso após tentar se livrar do dinheiro pela PF.

O deputado Marcinho alegou desconhecimento com as informações preliminares, afirmando que até o momento as apreensões e prisões somente revelam que Elmar Nascimento (União Brasil) não teria nenhuma relação com o caso.

“Olha só, até então a gente não está sabendo, só pela imprensa, a gente não sabe de nada o que está acontecendo ainda sobre isso. A gente sabe que isso aí é uma investigação que está acontecendo, isso não tem nada a ver com o deputado Elmar Nascimento. E vamos esperar os acontecimentos, investigações seguirem o fluxo, porque todas as denúncias investigativas têm que ser feitas, então temos outra habilidade de saber e esperar o que está sendo feito para ter a certeza do que está acontecendo”, afirma o deputado.