Itabirito x Cruzeiro: veja horário da bilheteria na Arena Independência

O duelo inédito entre Cruzeiro e Itabirito se aproxima e a venda de ingressos para o torcedor apoiar o seu time de coração segue a todo vapor. Além da via on-line, a torcida também poderá adquirir o seu bilhete na bilheteria da Arena Independência, palco do confronto. O jogo acontece nesta quinta-feira (30/1), às 19h, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

Clique aqui para garantir o seu ingresso!

Confira o horário de funcionamento da bilheteria da Arena Independência:

Dia 29 de janeiro- das 11h às 17h

Dia 30 de janeiro- das 11h às 20h

Jogo inédito

Com elenco estrelado para 2025, o Cruzeiro conta com grandes reforços. Astros do futebol, como Gabigol, Dudu, Bolasie e Fagner, agora, fazem parte do time da Raposa e estarão em campo para o duelo contra o Itabirito.

Este será o primeiro confronto entre Itabirito e Cruzeiro na história. O adversário da Raposa estreou no Campeonato Mineiro em 2024, quando as equipes ficaram no mesmo grupo da competição. No entanto, o estatuto do Mineiro determina que os times só enfrentem aqueles que fazem parte de outra chave.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília.

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus.

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília.

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES).

Itabirito x Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte.

Vasco x Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES).

Botafogo x Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém.

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília.

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG).

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília.

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica.

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG).

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo.