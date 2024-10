Itacultural traz show de ventriloquia com Yakko Sideratos para Itamaraju: um espetáculo imperdível para toda a família!

Mais uma vez, Itamaraju será palco de um grande evento cultural! Nos dias 09 e 10 de novembro de 2024, o renomado ventríloquo Yakko Sideratos, reconhecido como o melhor do Brasil, apresentará seu divertido show “Ventriloucura“, no Centro dos Idosos. Com duas sessões por dia, às 18h30 e 20h30, a cidade terá a oportunidade de viver uma experiência única e cheia de encantamento.

Yakko, que já se apresentou nos maiores programas da televisão brasileira, como Faustão, Jô Soares e The Noite, promete trazer um espetáculo de 60 minutos capaz de entreter crianças e adultos. Com seus bonecos carismáticos, como o famoso Petráki, ele transforma objetos inanimados em personalidades verdadeiras, arrancando risos e surpreendendo o público. O show, que mistura ventríloquia e stand-up comedy, é uma atração para toda a família, oferecendo momentos de leveza e muita diversão.

O Itacultural é mais um presente para a cidade, idealizado por Kevinnybrownei para fortalecendo o cenário artístico e proporcionando lazer de qualidade. Não perca! Prepare-se para ver de perto o talento e a magia de Yakko Sideratos.

Fique atento, e reserve seu ingresso para o show que acontecerá no Centro dos Idosos, na Rua Dom Pedro, 251, e será uma verdadeira celebração para todas as idades.

Garanta seu lugar nesse espetáculo que vai marcar a cidade! Adquira seu passaporte com desconto pelo WhatsApp (73) 98813-4398 e prepare-se para uma experiência inesquecível com toda a família.

Itacultural: um show de ventríloquia e risadas que vão emocionar Itamaraju!