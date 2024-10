Itália e França se destacam na Liga das Nações com vitórias importantes

A seleção italiana de futebol obteve uma vitória convincente sobre Israel, marcando 4 a 1 no Estádio Friuli, em Údine. Com esse resultado, a Itália se posiciona na liderança do Grupo 2 da Liga das Nações, acumulando 10 pontos. Para garantir a classificação às quartas de final, os italianos precisam apenas de um empate na próxima partida contra a Bélgica. O primeiro gol da partida foi um pênalti convertido por Retegui, seguido por dois gols do capitão Di Lorenzo e um de Frattesi. Israel, por sua vez, ainda não conseguiu somar pontos na competição.

Em Bruxelas, a França também se destacou ao vencer a Bélgica por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Kolo Muani, que se destacou como o principal jogador da equipe. A derrota foi um duro golpe para a Bélgica, que ainda teve a chance de empatar, mas perdeu uma penalidade com Tielemans. Com esse resultado, a seleção belga se encontra em uma situação crítica, praticamente eliminada da competição. A Alemanha, por sua vez, conquistou uma vitória apertada contra a Holanda, com um gol de Leweling, garantindo o triunfo por 1 a 0.

Com esse resultado, a equipe alemã abriu uma vantagem de cinco pontos sobre os holandeses e os húngaros no Grupo 3. A Hungria, que também jogou nesta rodada, venceu a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0, contribuindo para a sua boa campanha na Liga das Nações. Esses resultados deixam a Itália e a França em uma posição favorável para avançar às quartas de final, enquanto a Bélgica e a Holanda enfrentam dificuldades significativas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira