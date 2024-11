Itália enfrenta Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações

A Itália se prepara para um confronto decisivo contra a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações, após ter sua invencibilidade quebrada e perder a liderança do grupo para a França. O sorteio que definiu os confrontos ocorreu na sede da Uefa, em Nyon, e os outros jogos incluem Portugal enfrentando a Dinamarca, Espanha contra a Holanda e a França jogando contra a Croácia. As partidas das quartas de final estão agendadas para os dias 20 e 23 de março, seguindo o formato de ida e volta.

As semifinais e a final serão disputadas em jogo único, com as semifinais marcadas para os dias 4 e 5 de junho, e a grande final programada para o dia 8 de junho, em um local que ainda não foi definido. Marco Domenichini, que atua como gerente da seleção italiana, comentou sobre a força do time alemão e a importância de capitalizar as oportunidades que surgirem durante o jogo. Historicamente, a Itália possui um bom desempenho contra a Alemanha, contabilizando 15 vitórias em 37 encontros entre as duas seleções.

A França, que conquistou o título na edição de 2020/21, terá pela frente a Croácia. O técnico francês Didier Deschamps ressaltou a qualidade do adversário, enquanto Zlatko Dalic, treinador croata, demonstrou otimismo em relação ao embate que se aproxima. Além dos confrontos das quartas de final, os times que terminaram em terceiro lugar na Liga A participarão de playoffs contra os segundos colocados da Liga B.

Esses jogos têm como objetivo determinar quais seleções garantirão um lugar na elite na próxima edição da competição. Os confrontos sorteados incluem Turquia contra Hungria, Ucrânia enfrentando a Bélgica, Áustria contra a Sérvia e Grécia jogando contra a Escócia, todos também programados para os dias 20 e 23 de março.

