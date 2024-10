Itamar Vieira Junior, Luciany Aparecida e Ruy Espinheira Filho concorrem ao Prêmio Jabuti; confira

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou, nesta quinta-feira (24), a lista com os 10 semifinalistas de cada categoria da 66ª edição do Prêmio Jabuti. Os autores Itamar Vieira Jr, de Salvador, com o livro “Salvar o Fogo”, e Luciany Aparecida, do Vale do Rio Jiquiriçá, com “Mata Doce”, concorrem na categoria Romance Literário.

Além desta categoria, outros baianos tornaram-se semifinalistas na edição deste ano. A autora Jô Freitas, de Paulo Afonso, concorre na categoria “Conto” com o livro “Goela Seca”. Na categoria “Poesia”, dois baianos concorrem ao prêmio. São eles: o autor soteropolitano Ruy Espinheira Filho com o livro “A invenção da poesia & outros poemas” e o autor Rodrigo Lobo Damasceno, de Feira de Santana, com o livro “Limalha”.

Ao todo são 22 categorias que abrangem os eixos de Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano. Os vencedores serão divulgados em uma cerimônia de premiação em São Paulo, no próximo dia 19 de novembro. A lista completa dos semifinalistas está disponível no site da premiação.