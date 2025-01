Itamaraju exige respostas: Kiko Mascarenhas reforça cobrança ao governo da Bahia

O empresário Francisco Mascarenhas Ramos Neto (Kiko Mascarenhas) esteve na capital baiana para reivindicar soluções em nome da população de Itamaraju. Acompanhado de autoridades, ele participou de uma audiência com Luciana Menezes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação da Bahia, onde cobrou agilidade na finalização das obras do Ginásio de Esportes, um projeto aguardado há anos pela comunidade.

A principal preocupação do empresário é com a demora na execução do novo complexo poliesportivo, que deveria estar beneficiando a população, mas enfrenta entraves burocráticos. Durante a reunião, ele foi enfático:

“Não podemos permitir que essa tão sonhada obra atrase tanto por causa de uma empresa.”

A declaração evidencia um sentimento de insatisfação e cobrança por parte da população, que vê o projeto se arrastar sem previsão concreta de entrega. O pedido de celeridade na conclusão do ginásio foi levado diretamente ao governo estadual, que precisa dar respostas à sociedade.

A pressão de Kiko Mascarenhas reflete a inquietação dos moradores, que anseiam pela conclusão dessa estrutura essencial para o desenvolvimento esportivo e social da juventude itamarajuense.