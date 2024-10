Itamaraju se prepara para decisão nas urnas!

Neste domingo (6), os eleitores de Itamaraju, assim como em todo o Brasil, terão a missão de escolher seus novos prefeitos e vereadores. Ao todo, 155,9 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 5.569 municípios, e Itamaraju, com mais de 46 mil eleitores, está pronta para o grande momento. Mas, atenção: a Justiça Eleitoral orienta que todos confirmem seus locais de votação antecipadamente, evitando imprevistos de última hora!

Ainda não sabe onde votar? Aqui vai um guia rápido e prático para evitar surpresas:

Site do TSE : Acesse o portal do Tribunal Superior Eleitoral, clique em “Onde Votar” e insira seus dados.

Autoatendimento Eleitoral : No site do TRE da Bahia, você também pode consultar sua zona eleitoral e local de votação.

E-Título: O app oficial já traz seu local de votação logo na tela inicial, além de oferecer navegação por GPS até a sua seção.

O que levar no dia?

Não precisa do título físico! Um documento oficial com foto, como a identidade ou CNH, é suficiente para garantir seu voto. Até mesmo o e-Título serve como identificação digital.

Prepare-se, Itamaraju! O futuro da cidade está em suas mãos. Verifique seu local de votação e faça sua voz ser ouvida neste domingo!