Itamaraju tem seis candidatos a prefeito e 177 a vereador

Seis prefeituráveis registraram candidaturas no Cartório Eleitoral de Itamaraju visando o pleito do dia seis de outubro. Destes, apenas dois disputam o cargo por mais de uma vez – Luiz Mário (PSB), que foi candidato nas duas últimas eleições, e Léo Lopes (PDT), terceiro lugar no pleito de 2016.

Outros quatro candidatos concorrem ao cargo de prefeito pela primeira vez. São eles: Cássio Cocobongo (PSD), Dr. Christiano Barreto (Avante), Jorge Almeida (PSDB) e Mateus Bonfim (PMB). De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bonfim foi o último a ter o pedido de registro de candidatura aceito.

Duas chapas são formadas por pretendentes do mesmo partido. Léo Lopes tem como candidato a vice-prefeito Dr. Rogério Fagundes PDT), enquanto que Jaílton Frentista (PMB) compõe a chapa encabeçada por Mateus Bonfim.

Por outro lado, os demais postulantes têm como vices candidatos de outros partidos. Todos eles desistiram de candidatura própria para se aliar a outros pretendentes.

Pré-candidato pelo PL (Partido Liberal), o empresário Gilson Guimarães (Lê da LR), desistiu após convite de Jorge Almeida para ser seu colega de chapa. Almeida havia anunciado antes o nome do educador José Ferreira (Ferreirinha), porém, mudou de ideia alguns dias depois.

A Presidente da Câmara de Vereadores, Ny Ramos (MDB) se desincompatibilizou para entrar na disputa, porém, seu projeto não foi à frente e ela decidiu concorrer à vice de Dr. Christiano.

Também não ganhou força a proposta de Kiko Mascarenhas (PT), que terminou entrando na chapa carreada por Luiz Mário. Por fim, o ex-vereador Antônio Portugal (Rede) abriu mão de concorrer à prefeito e aderiu à chapa de Cássio Cocobongo.

Candidatos ao Legislativo

Na corrida ao Legislativo, 177 pessoas entraram com pedido de registro de candidatura. Dos 15 vereadores eleitos em 2016, apenas Ny Ramos não concorre à reeleição.

Por outro lado, quatro ex-vereadores pretendem retornar ao cargo nas próximas eleições: Isaac Ribeiro (PSB), Luiz Pita (União Brasil), Nor do Cristo (MDB) e Zé do Bolo (Podemos).

De acordo com o TSE, todos os candidatos aos cargos de prefeito e vereador estão concorrendo, mas pode haver alteração na lista dos pretendentes.

