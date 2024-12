Itamarajuense morre em acidente, após veículo cair em córrego mineiro

Na manhã desta terça-feira (10), a tranquilidade foi quebrada por uma tragédia chocante na rodovia que liga Almenara a Mata Verde. O itamarajuense Sávio Mendes, motorista experiente e dedicado, foi encontrado sem vida, preso entre os destroços de uma caçamba submersa em um córrego após despencar de uma ribanceira.

O acidente, que possivelmente ocorreu na tarde de segunda-feira (09), deixou a comunidade consternada. Sávio, que trabalhava para uma empresa asfáltica em obras na região, perdeu o controle do veículo carregado com pó de brita, resultando no desastre fatal. A caçamba ficou parcialmente submersa, dificultando os primeiros esforços de resgate.

Sávio Mendes, um rosto conhecido e querido entre colegas e familiares, deixa uma lacuna irreparável e um rastro de tristeza. As circunstâncias exatas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades, que buscam entender o que teria causado tamanha fatalidade.

Em meio às pistas de asfalto e ao cenário de dor, fica a lembrança de um trabalhador incansável, cuja vida foi interrompida de maneira brutal e inesperada. A família e amigos, agora em luto, clamam por respostas e justiça para um destino tão abrupto e cruel.