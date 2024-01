Itamarajuense tem sonho realizado ao participar da “Corrida São Silvestre”

O itamarajuense JUNIOR PAREDÃO (53 anos), um exímio atleta, que tem registrado inúmeras conquistas e corridas da região, realizou o sonho de participar da maratona de São Paulo.

Evento tradicional que mobiliza atletas de todos os lugares do mundo, a Corrida São Silvestre, tem como percurso 15 km, pelas principais avenidas da cidade de São Paulo.

O atleta baiano tem em sua trajetória, disputas em provas de percursos intermediários de 5k, 8k e 10 quilômetros, como a meia maratona de Porto Seguro, além da participação nas 10 milhas de Vitória (ES).

No entanto, sua maior vitória diz respeito ao seu estado de saúde, que ao ser diagnosticado em 2018, com quadro agudo da doença infecciosa febril, causada pelo vírus Chikungunya, resolveu que necessitaria perder peso, onde chegou a diminuir 45 kg (quilogramas) no período de 01 ano.

Iniciando também sua jornada de corridas, que evoluíram na participação de corridas regionais.

Junior Paredão, efetuou sua inscrição na Corrida São Silvestre, em sua participação inaugural, fez questão de enaltecer apoiadores, parceiros e a população de Itamaraju.

“Deus mudou minha vida através da corrida de rua, para mim sempre será uma honra levar o nome de Itamaraju e a equipe Amo Correr”, destacou o corredor Junior Paredão.

Com informações de Familiares do atleta