Itamarajuense vence pela 5ª vez campeonato baiano de Jiu-Jitsu

Lázaro Victor de Souza Silva conquistou no último domingo 29 seu 5º titulo na categoria super pesado e no absoluto em uma etapa do baiano realizada na cidade de Prado-Ba.

Aos 18 anos de idade o mesmo vem se destacando em vários torneios país a fora, vencendo o sul-americano em 2021 na categoria super pesado disputado na cidade de Porto Seguro, mundial em 2021 na categoria pesadíssimo disputado na capital paulista, também conquistou o 2º lugar na copa sicoob em 2022 categoria super pesado disputada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim- ES, entre outros.

Treinando na Academia CTL-Bebezão, dos mestres Nicolas Vieira e Fabio Costa onde mantem uma pequena e organizada estrutura na cidade de Itamaraju-Ba, o jovem Lázaro sonha em participar da competição mundial em Abu-dhabi nos Emirados Árabes Unidos.

Perguntado de onde vem a inspiração, o mesmo destaca que seus pais e do amor pelo esporte são seus grandes motivadores. Lázaro treina com outros grandes atlétas medalhistas de Itamaraju: Matheus Oliveira, Lara Paula, Vitor Marcio, Gabriel Novais além de outras 5 crianças.

Por | Ascom