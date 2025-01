Itamaraty cobrará explicação do governo Trump sobre brasileiros algemados

O Ministério das Relações Exteriores anunciou neste sábado (25) que vai solicitar explicações ao governo dos Estados Unidos sobre o tratamento considerado “degradante” dado a 88 brasileiros deportados em um voo que chegou a Manaus na sexta-feira (24). Os passageiros estavam algemados, o que gerou indignação das autoridades brasileiras. O Itamaraty informou que o chanceler Mauro Vieira se reuniu com representantes da Polícia Federal e da Força Aérea Brasileira (FAB) para tratar do caso.

Segundo o Ministério da Justiça, após o pouso em Manaus, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, notificou o ministro Ricardo Lewandowski sobre a situação. Após ser informado, o presidente Lula determinou que uma aeronave da FAB fosse enviada para transportar os deportados de Manaus para o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, garantindo que completassem a viagem “com dignidade e segurança”.

A Polícia Federal confirmou que os brasileiros foram recebidos e tiveram as algemas retiradas imediatamente após o desembarque. Em nota, a PF destacou que a medida foi uma garantia da soberania brasileira e dos protocolos de segurança em território nacional. O Ministério da Justiça reiterou que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da Constituição Federal e deve ser preservada em qualquer circunstância.

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que os cidadãos brasileiros estavam sob custódia das autoridades brasileiras e que segue em contato com o governo brasileiro sobre o incidente. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o motivo do uso das algemas pelos americanos no voo de deportação.

