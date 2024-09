Itamaraty confirma morte de adolescente brasileiro durante bombardeios no Líbano

Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e seu pai, de nacionalidade paraguaia, foram vítimas de ataque aéreo na região do Vale do Beqaa no Líbano

Ministério de Saúde libanês divulgou que 72 pesssoas morreram e outras 392 ficaram feridas durante os ataques



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou, nesta quarta-feira (25), a morte de um jovem brasileiro, Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, devido a um ataque aéreo na região do Vale do Beqaa no Líbano. O adolescente e seu pai, de nacionalidade paraguaia, foram vítimas de um foguete que atingiu a cidade de Kelya. O Itamaraty fez contato com a família, residente em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Ministério de Saúde libanês divulgou que 72 pesssoas morreram e outras 392 ficaram feridas durante os bombardeios contra cem posições do grupo terrorista Hezbollah no sul e na região do Vale do Bekaa, no leste do país.

O Exército de Israel convocou duas brigadas de reservistas para a área de fronteira, e o chefe do Estado-Maior do Exército, o tenente-general Herzi Halevi, disse a soldados posicionados na região que os ataques aéreos israelenses lançados desde segunda-feira têm a intenção de “preparar o terreno” para um possível invasão terrestre. Os novos bombardeios ocorreram em resposta aos disparos do Hezbollah, que enviou um míssil contra a cidade de Tel Aviv. O disparo do míssil Qader 1 foi interceptado pelo David’s Sling, um dos sistemas de defesa antiaérea israelense.

