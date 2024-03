Itamaraty convoca embaixador da Hungria para explicar hospedagem de Bolsonaro

Foto: Divulgação

O embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai 25 de março de 2024 | 18:45

O ministério das Relações Exteriores decidiu convocar o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para dar explicações sobre a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na missão diplomática do país europeu dias após a Polícia Federal ter apreendido o passaporte do ex-presidente.

Nas relações diplomáticas, chamar o chefe de uma missão para prestar esclarecimentos na sede da chancelaria é uma demonstração de contrariedade do país anfitrião. Pessoas que acompanham o tema ouvidas pela reportagem disseram não ter informações sobre se Halmai está no Brasil.

A responsável por ouvir as explicações do diplomata húngaro é a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luisa Escorel de Moraes.

De acordo com auxiliares de Lula (PT), o governo recebeu com estarrecimento a notícia revelada pelo jornal The New York Times.

A avaliação é que o embaixador da Hungria não recebeu apenas um adversário político da atual gestão, mas uma pessoa alvo de investigações no STF (Supremo Tribunal Federal). O gesto, dizem esses auxiliares, tem sido lido como uma interferência do governo da Hungria, liderado por Viktor Orbán, em assuntos internos do Brasil.

Catia Seabra/Ricardo Della Coletta/Folhapress

Comentários