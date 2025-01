Itamaraty convoca encarregado de negócios da embaixada dos EUA para falar sobre deportados

A secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, Márcia Loureiro, chamou o encarregado da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre as deportações de brasileiros na última sexta-feira (24). O governo brasileiro expressou sua preocupação com o que considera um tratamento desumano aos deportados, levantando questões sobre as condições enfrentadas durante o processo.

De acordo com interlocutores, Márcia Loureiro teria destacado no encontro desta segunda-feira (27) a necessidade de investigar o uso de algemas e os relatos de maus-tratos que surgiram a partir das experiências dos deportados. Os brasileiros que chegaram a Manaus relataram ter sido algemados e sofreram agressões, além de enfrentarem dificuldades para utilizar o banheiro e a falta de alimentação durante o voo.

Essa convocação faz parte de um conjunto de ações discutidas entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira, que buscam abordar a situação de forma mais ampla. O governo brasileiro está determinado a garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados, especialmente em situações de deportação. Até o momento, a embaixada americana não se manifestou sobre a reunião ou as preocupações levantadas pelo Itamaraty.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos