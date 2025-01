Itamaraty: governo do Brasil deplora episódios de prisões e perseguição a opositores de Maduro

O Ministério das Relações Exteriores, em nota divulgada há pouco, disse que o governo brasileiro “deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição” a opositores políticos na Venezuela. O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, tomou posse ontem para o seu terceiro mandato como presidente, em uma cerimônia esvaziada de chefes de Estado e governo.

O Itamaraty declarou que o Executivo acompanha com “grande preocupação” as denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo na Venezuela.

“O Brasil registra que, para a plena vigência de um regime democrático, é fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir e de manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física”, disse a nota.

O Itamaraty ainda pediu que as forças políticas venezuelanas dialoguem e busquem entendimento mútuo. Segundo o comunicado de hoje, há reconhecimento de “gestos de distensão” pelo governo Maduro, como a liberação de 1.500 detidos nos últimos meses e a reabertura do Escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas em Caracas.

