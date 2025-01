Itamaraty se manifesta sobre ataque com automóvel que matou 15 nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou, na noite desta quarta-feira (1º/1), na qual repudia a violência contra a multidão americana. No ato morreram ao menos 15 pessoas e há mais de 30 feridos, conforme as autoridades dos Estados Unidos.

O ataque ocorreu nesta quarta durante uma celebração em referência à chegada de 2025. Um ex-militar dos EUA avançou com uma caminhonete contra uma multidão, atropelando dezenas delas.

“O governo brasileiro reitera seu firme repúdio a qualquer ato de violência, cometido sob qualquer pretexto, e expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao povo e ao governo dos Estados Unidos da América”, afirmou o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, em nota.

Na noite desta quarta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou a jornalistas que o autor do atentado pode ter se inspirado no Estado Islâmico. Biden relatou que “poucas horas antes do ataque, (Jabbar) postou vídeos nas redes sociais indicando que ele é inspirado pelo Estado Islâmico, expressando um desejo de matar”.

Jabbar é um cidadão americano e residente no estado do Texas. Ele foi morto, conforme o FBI, e já integrou o Exército do país. Após parar o veículo, o autor também efetuou disparos contra os policiais.