Itaú anuncia o pagamento de R$ 15 bilhões em dividendos

O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira o pagamento de R$ 15 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio adicionais após fechar o ano passado com lucro líquido recorrente de R$41,4 bilhões, crescimento de 16,2% em relação a 2023.

O Itaú, que é maior banco do país em ativos também aprovou um programa de recompra até 200 milhões de ações e o cancelamento de ações em tesouraria no montante de R$3 bilhões.

Assim, o banco totalizou R$28,7 bilhões – 69,4% do resultado recorrente auferido em 2024 – distribuídos aos acionistas em 2024, um crescimento de 33,8% sobre a distribuição de 2023. O Fato Revelante divulgado aponta também que os valores dos dividendos e dos juros sobre capital próprio são pagos igualmente para as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4).

O banco também divulgou previsões para 2025, quando estima uma expansão de 4,5% a 8,5% na carteira de crédito total, uma desaceleração frente ao crescimento de 15,5% no ano passado.

O conselho de administração também aprovou aumento de capital de R$33,3 bilhões, que será efetivado com a emissão de 980.413.535 novas ações atribuídas de forma gratuita aos detentores de ações do banco a título de bonificação, na proporção de 1 nova ação para cada 10 possuídas.

“O ano de 2024 foi marcado pela consistência do Itaú Unibanco na entrega de bons resultados em todas as linhas de negócio”, afirmou o presidente-executivo do banco, Milton Maluhy Filho, em comunicado.