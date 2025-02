Itaú não irá patrocinar show deste ano na praia de Copacabana com Lady Gaga, diz CEO

O Itaú Unibanco não irá patrocinar o show da cantora Lady Gaga que deve acontecer em maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 6, pelo CEO da empresa, Milton Maluhy Filho, após ser questionado por um jornalista.

“Nós não faremos e não faremos porque a gente achou que era emblemático fazer o evento dos 100 anos”, disse Maluhy. “O centenário você só celebra quando você faz 100 anos. Então, eu acho que uma celebração à altura do centenário talvez daqui a 100 anos a gente possa vir a fazer outra.”

Em 2024, o banco foi responsável por patrocinar o show realizado por Madonna na orla da praia carioca. Outras ações de marketing para celebrar o centenário da instituição foram uma apresentação gratuita de Fernanda Montenegro para 15 mil pessoas no parque Ibirapuera, além de uma série de comerciais em vídeo com participação de ambas as artistas, além da atriz Fernanda Torres e da atleta Rebeca Andrade.

O show realizado com apoio do banco atraiu 1,6 milhão de pessoas, segundo dados da Riotur, empresa pública de turismo do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Turismo estimou o impacto financeiro em R$ 300 milhões.

Um novo show, agora com a cantora Lady Gaga, deve acontecer em maio de 2025. O prefeito Eduardo Paes já sinalizou em redes sociais que a cantora seria a atração de um mega-concerto a ser realizado no mês, porém a confirmação oficial ainda não ocorreu. Segundo uma coluna do jornal O Globo, o anúncio será feito em uma coletiva de imprensa no dia 20 de fevereiro, e o show terá como patrocinador o banco Santander.

“A gente prefere se apropriar de eventos únicos, e não transformar um evento único em um evento que possa perder um pouco essa mensagem e essa celebração”, disse Maluhy sobre o patrocínio não ser repetido. O CEO informou no entanto que a atriz Fernanda Torres seguirá como embaixadora da marca e deve aparecer em novos comerciais.

